Volkswagen Jetta Дата публикации: 2.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2003 Пробег: 250 тыс. км Цена: 190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Фонталовская, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Комплектация А также Антиблокировочная система (ABS)

Описание

Торг. Реальному покупателю очень хорошо скину. Возможен обмен на автопром с доплатой в мою сторону.