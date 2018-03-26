Volkswagen Jetta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2003
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Фонталовская, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Комплектация
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Описание
Торг. Реальному покупателю очень хорошо скину. Возможен обмен на автопром с доплатой в мою сторону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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