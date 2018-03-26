Volkswagen Jetta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2003

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 190 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Фонталовская, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Комплектация

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Описание

Торг. Реальному покупателю очень хорошо скину. Возможен обмен на автопром с доплатой в мою сторону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta

Подержанная, пробег 73,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

465 тыс. руб.

Volkswagen Jetta

Подержанная, пробег 96 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

600 тыс. руб.

Volkswagen Jetta

Подержанная, пробег 85,4 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

670 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Jetta

Honda Civic

Подержанная, пробег 320 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

160 тыс. руб.

Nissan Almera

Подержанная, пробег 320 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

160 тыс. руб.

Kia Magentis

Подержанная, пробег 250,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

230 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале