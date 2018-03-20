Volkswagen Jetta Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 96 тыс. км Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Станислав Телефон:

Описание

Отличное тех. состояние, один хозяин. Оснащена классическим стандартным автоматом (не DSG), чистый не прокуренный салон. Резина Бриджстоун, документы чистые, два ключа и куча всяких книжечек, сигнализация. С продажей не тороплюсь, торг у капота.