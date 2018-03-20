Volkswagen Jetta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 96 тыс. км
Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Станислав
Описание
Отличное тех. состояние, один хозяин. Оснащена классическим стандартным автоматом (не DSG), чистый не прокуренный салон. Резина Бриджстоун, документы чистые, два ключа и куча всяких книжечек, сигнализация. С продажей не тороплюсь, торг у капота.
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