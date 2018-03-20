Volkswagen Jetta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 96 тыс. км

Цена: 600 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Станислав

Телефон:

Описание

Отличное тех. состояние, один хозяин. Оснащена классическим стандартным автоматом (не DSG), чистый не прокуренный салон. Резина Бриджстоун, документы чистые, два ключа и куча всяких книжечек, сигнализация. С продажей не тороплюсь, торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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