Volkswagen Jetta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 95 тыс. км
Цена: 420 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебристый
Информация о владельце
Город: Майкоп, Республика Адыгея
Имя: ОЛЕГ
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Центральный замок
Описание
На 90000 тыс произведена плановая замена ремня ГРМ с роликами и ремня генератора с роликами. Установлены новые тормозные колодки. Дополнительно зимняя резина на дисках. 1 хозяин. Хранение гаражное. Не курю.
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