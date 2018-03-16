Volkswagen Jetta

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 95 тыс. км

Цена: 420 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Майкоп, Республика Адыгея

Имя: ОЛЕГ

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Центральный замок

Описание

На 90000 тыс произведена плановая замена ремня ГРМ с роликами и ремня генератора с роликами. Установлены новые тормозные колодки. Дополнительно зимняя резина на дисках. 1 хозяин. Хранение гаражное. Не курю.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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