Volkswagen Jetta Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 95 тыс. км Цена: 420 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Майкоп, Республика Адыгея Имя: ОЛЕГ Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Центральный замок

Описание

На 90000 тыс произведена плановая замена ремня ГРМ с роликами и ремня генератора с роликами. Установлены новые тормозные колодки. Дополнительно зимняя резина на дисках. 1 хозяин. Хранение гаражное. Не курю.