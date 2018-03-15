Volkswagen Jetta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 80 тыс. км

Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Продаю очень динамичный и экономный автомобиль! Все вопросы по телефону.Торг уместен!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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