Volkswagen Jetta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Продаю очень динамичный и экономный автомобиль! Все вопросы по телефону.Торг уместен!
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