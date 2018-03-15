Volkswagen Jetta Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 80 тыс. км Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Продаю очень динамичный и экономный автомобиль! Все вопросы по телефону.Торг уместен!