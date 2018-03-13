Volkswagen Jetta Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 120 тыс. км Цена: 445 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Максим Телефон:

Описание

Коробка и двигатель в отличном состоянии. Коробка DSG (бережная эксплуатация, проблем нет). 5000 км назад поменял ремень ГРМ с роликом натяжителя, некоторые детали по ходовой части. Два ключа. 10 подушек безопасности. Электростеклоподъемники всех окон (автоматические). Двухзонный климат. Сенсорный с 7 дюймовым экраном магнитофон (bluetooth, usb, cd, DVD, навигатор). Розетка 220 в. Подогрев передних сидений, зеркал. Электропривод зеркал. Система прогрева двигателя при пуске. АБС, антипробуксовочная система. Ксенон в ближнем свете и противотуманках. Омыватели фар. Охлаждаемый бардачок. Тонировка 50 % кроме лобового. Салон в идеальном состоянии, в салоне не курили. Резина летняя в хорошем состоянии. Сейчас на зимней резине. Торг. Рассмотрю варианты обмена.