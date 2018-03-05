Volkswagen Jetta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 115 тыс. км
Цена: 595 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Игорь
Телефон:
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, как внешне так и внутри. В салоне не курили, детские кресла не стояли,сиденья все без потертостей. Ходовая в отличном состоянии, двигатель вообще самый не прихотливый, ни каких посторонних звуков. Эксплотировался данный автомобиль в основном по трассе. Продажа срочно, поэтому цена сильно ниже. Без торга!
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