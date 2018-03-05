Volkswagen Jetta Дата публикации: 14.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 115 тыс. км Цена: 595 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, как внешне так и внутри. В салоне не курили, детские кресла не стояли,сиденья все без потертостей. Ходовая в отличном состоянии, двигатель вообще самый не прихотливый, ни каких посторонних звуков. Эксплотировался данный автомобиль в основном по трассе. Продажа срочно, поэтому цена сильно ниже. Без торга!