Volkswagen Jetta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 115 тыс. км

Цена: 595 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, как внешне так и внутри. В салоне не курили, детские кресла не стояли,сиденья все без потертостей. Ходовая в отличном состоянии, двигатель вообще самый не прихотливый, ни каких посторонних звуков. Эксплотировался данный автомобиль в основном по трассе. Продажа срочно, поэтому цена сильно ниже. Без торга!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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