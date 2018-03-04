Volkswagen Jetta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 64 тыс. км

Цена: 860 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Крымск, Краснодарский край

Имя: Павел

Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном техническом состоянии. Сел и поехал. Состояние нового автомобиля. Не бита. Не крашена. Любые проверки за ваш счёт. Ещё находится на гарантии. За машинкой ухаживали. Все ТО у дилера и вовремя. Есть вопросы - звоните спрашивайте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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