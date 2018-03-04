Volkswagen Jetta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 64 тыс. км
Цена: 860 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Крымск, Краснодарский край
Имя: Павел
Телефон:
Описание
Автомобиль в идеальном техническом состоянии. Сел и поехал. Состояние нового автомобиля. Не бита. Не крашена. Любые проверки за ваш счёт. Ещё находится на гарантии. За машинкой ухаживали. Все ТО у дилера и вовремя. Есть вопросы - звоните спрашивайте.
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