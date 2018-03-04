Volkswagen Jetta Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 64 тыс. км Цена: 860 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Крымск, Краснодарский край Имя: Павел Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном техническом состоянии. Сел и поехал. Состояние нового автомобиля. Не бита. Не крашена. Любые проверки за ваш счёт. Ещё находится на гарантии. За машинкой ухаживали. Все ТО у дилера и вовремя. Есть вопросы - звоните спрашивайте.