Volkswagen Jetta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Sochi Edition. Состояние хорошее, коробка DSG, работает нормально, не вибрирует. Предыдущими владельцами менялось сцепление и мехатроник. Есть скол на заднем бампере. ПТС оригинал, я 4 владелец, у меня машина больше года, я на ней не таксую, под выкуп не отдаю.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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