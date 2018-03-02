Volkswagen Jetta Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 170 тыс. км Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Sochi Edition. Состояние хорошее, коробка DSG, работает нормально, не вибрирует. Предыдущими владельцами менялось сцепление и мехатроник. Есть скол на заднем бампере. ПТС оригинал, я 4 владелец, у меня машина больше года, я на ней не таксую, под выкуп не отдаю.