Volkswagen Jetta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Sochi Edition. Состояние хорошее, коробка DSG, работает нормально, не вибрирует. Предыдущими владельцами менялось сцепление и мехатроник. Есть скол на заднем бампере. ПТС оригинал, я 4 владелец, у меня машина больше года, я на ней не таксую, под выкуп не отдаю.
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