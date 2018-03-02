Volkswagen Jetta
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 69 тыс. км
Цена: 750 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль приобретен у официального дилера VW за наличку, все чеки на руках. Оригинальный пробег, пройдено все ТО у дилера. Без ДТП, нет крашеных элементов. Любые проверки. Установлена сигнализация с дистанционным запуском GSM. Летняя резина на оригинальных дисках R16! Зимняя также на литых дисках R15. Продажа только через переоформление в ГИБДД. Обмен не интересен.
Я один хозяин вписан в ПТС. По пустякам не звонить (торг аргументированный).
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.