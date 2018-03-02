Volkswagen Jetta Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 50 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 69 тыс. км Цена: 750 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль приобретен у официального дилера VW за наличку, все чеки на руках. Оригинальный пробег, пройдено все ТО у дилера. Без ДТП, нет крашеных элементов. Любые проверки. Установлена сигнализация с дистанционным запуском GSM. Летняя резина на оригинальных дисках R16! Зимняя также на литых дисках R15. Продажа только через переоформление в ГИБДД. Обмен не интересен.

Я один хозяин вписан в ПТС. По пустякам не звонить (торг аргументированный).