Volkswagen Jetta

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 69 тыс. км

Цена: 750 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль приобретен у официального дилера VW за наличку, все чеки на руках. Оригинальный пробег, пройдено все ТО у дилера. Без ДТП, нет крашеных элементов. Любые проверки. Установлена сигнализация с дистанционным запуском GSM. Летняя резина на оригинальных дисках R16! Зимняя также на литых дисках R15. Продажа только через переоформление в ГИБДД. Обмен не интересен.
Я один хозяин вписан в ПТС. По пустякам не звонить (торг аргументированный).

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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