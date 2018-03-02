Volkswagen Jetta
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 67,5 тыс. км
Цена: 730 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто в идеальном состоянии! Весь кузов в родной краске, даже бампера. Безаварийная эксплуатация. Все стекла родные. Адаптивный биксенон, безключевой доступ, кнопка старт стоп, подогрев зеркал, парктроники перед и зад. По коробке, двигателю и ходовой нареканий нет, при желании можно отогнать на сервис. ПТС оригинал, я хозяин. Есть комплект зимней резины на дисках на фото видно. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.