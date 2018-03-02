Volkswagen Jetta

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 67,5 тыс. км

Цена: 730 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в идеальном состоянии! Весь кузов в родной краске, даже бампера. Безаварийная эксплуатация. Все стекла родные. Адаптивный биксенон, безключевой доступ, кнопка старт стоп, подогрев зеркал, парктроники перед и зад. По коробке, двигателю и ходовой нареканий нет, при желании можно отогнать на сервис. ПТС оригинал, я хозяин. Есть комплект зимней резины на дисках на фото видно. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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