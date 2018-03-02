Volkswagen Jetta Дата публикации: 2.03.18 Просмотров объявления: 30 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 67,5 тыс. км Цена: 730 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто в идеальном состоянии! Весь кузов в родной краске, даже бампера. Безаварийная эксплуатация. Все стекла родные. Адаптивный биксенон, безключевой доступ, кнопка старт стоп, подогрев зеркал, парктроники перед и зад. По коробке, двигателю и ходовой нареканий нет, при желании можно отогнать на сервис. ПТС оригинал, я хозяин. Есть комплект зимней резины на дисках на фото видно. Торг.