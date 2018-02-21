Volkswagen Jetta

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 64 тыс. км

Цена: 777 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Желтый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Эксклюзивный автомобиль, сделанный под заказ. Комплектация включает в себя абсолютно всё, что может быть (кроме люка). Салон КОЖА фирмы Nappa, биксенон, кожаный мультируль, Bluetooth, навигатор, aux, cd, usb, круиз контроль, охлаждаемый бардачок, HDD на 18 Гб, датчики света и дождя, парктроники родные (перед и зад), камера заднего вида, климат 2-зонный, коробка DSG-7, альтернативная оптика, 2 спойлера, 2 комплекта резины, ПЭП, редкий цвет серебристо-жёлтый, бесключевой доступ. Автомобиль не бит и не крашен. Любые проверки за ваш счёт. Все ТО делались у дилера. В сервисной книжке есть все записи. Два ключа, полноразмерная запаска. Небольшой торг у капота возможен. Второго такого автомобиля вы не найдёте!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta

Подержанная, пробег 49 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

640 тыс. руб.

Volkswagen Jetta

Подержанная, пробег 47 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

680 тыс. руб.

Volkswagen Jetta

Подержанная, пробег 85 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

624 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Jetta

Audi A6

Подержанная, пробег 101,372 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

880 тыс. руб.

Volkswagen Jetta

Подержанная, пробег 49 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

640 тыс. руб.

Skoda Superb

Подержанная, пробег 113 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

615 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале