Volkswagen Jetta Дата публикации: 21.02.18 Просмотров объявления: 51 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 64 тыс. км Цена: 777 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Желтый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Эксклюзивный автомобиль, сделанный под заказ. Комплектация включает в себя абсолютно всё, что может быть (кроме люка). Салон КОЖА фирмы Nappa, биксенон, кожаный мультируль, Bluetooth, навигатор, aux, cd, usb, круиз контроль, охлаждаемый бардачок, HDD на 18 Гб, датчики света и дождя, парктроники родные (перед и зад), камера заднего вида, климат 2-зонный, коробка DSG-7, альтернативная оптика, 2 спойлера, 2 комплекта резины, ПЭП, редкий цвет серебристо-жёлтый, бесключевой доступ. Автомобиль не бит и не крашен. Любые проверки за ваш счёт. Все ТО делались у дилера. В сервисной книжке есть все записи. Два ключа, полноразмерная запаска. Небольшой торг у капота возможен. Второго такого автомобиля вы не найдёте!