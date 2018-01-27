Volkswagen Jetta

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 127 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Описание

Продам в Краснодаре а/м Фольксваген Jetta, 1.6 2010 г.в.
Черный седан 75/102 л.с., ABS, климат контроль, обогрев зеркал, сидений,руля, задние и передние электростеклоподъемники, привод передний пробег 125 тыс. км,
1 хозяин, все документы в порядке, оригинальный ПТС, не залог, без ДТП, машина на ходу хорошее состояние.
Торг у машины.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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