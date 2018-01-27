Volkswagen Jetta Дата публикации: 27.01.18 Просмотров объявления: 53 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 127 тыс. км Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны

Описание

Продам в Краснодаре а/м Фольксваген Jetta, 1.6 2010 г.в.

Черный седан 75/102 л.с., ABS, климат контроль, обогрев зеркал, сидений,руля, задние и передние электростеклоподъемники, привод передний пробег 125 тыс. км,

1 хозяин, все документы в порядке, оригинальный ПТС, не залог, без ДТП, машина на ходу хорошее состояние.

Торг у машины.