Volkswagen Jetta
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 127 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Описание
Продам в Краснодаре а/м Фольксваген Jetta, 1.6 2010 г.в.
Черный седан 75/102 л.с., ABS, климат контроль, обогрев зеркал, сидений,руля, задние и передние электростеклоподъемники, привод передний пробег 125 тыс. км,
1 хозяин, все документы в порядке, оригинальный ПТС, не залог, без ДТП, машина на ходу хорошее состояние.
Торг у машины.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.