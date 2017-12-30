Volkswagen Jetta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 68,7 тыс. км
Цена: 690 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
|Город
|Аксай, Ростовская область
|Имя
|Телефон
|+7 (863) 309-14-24
Описание
Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
Подушки безопасности (водителя, пассажира, шторки боковые); Регулировка сиденья водителя; Регулировка сиденья пассажира; Обогрев сидений; Обивка салона (ткань); Регулировка руля (по высоте, по углу наклона); Усилитель руля (электрический); Управление климатом (двузонный климат контроль); Электроприводы (передних стекол, задних стекол, зеркал); Дистанционное открывание багажника; Дистанционное открывание бензобака; Подлокотник передний; Установка под телефон; Магнитола; CD-чейнджер; MP3; Омыватели фар; Подогрев зеркал; Бортовой компьютер; Антиблокировочная система; Антипробуксовочная система; Система курсовой устойчивости; Распределение тормозных усилий (EBD); Помощь при экстренном торможении (Brake Assist), комплектация Style, не крашена. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.
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