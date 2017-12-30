Volkswagen Jetta Дата публикации: 20.01.18 Просмотров объявления: 15

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 68,7 тыс. км Цена: 690 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Коричневый Информация о владельце Город Аксай, Ростовская область Имя КЛЮЧАВТО Трейд-ин Телефон +7 (863) 309-14-24

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.

Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.

Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.

Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.

Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.

Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.

Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.

КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.

Подушки безопасности (водителя, пассажира, шторки боковые); Регулировка сиденья водителя; Регулировка сиденья пассажира; Обогрев сидений; Обивка салона (ткань); Регулировка руля (по высоте, по углу наклона); Усилитель руля (электрический); Управление климатом (двузонный климат контроль); Электроприводы (передних стекол, задних стекол, зеркал); Дистанционное открывание багажника; Дистанционное открывание бензобака; Подлокотник передний; Установка под телефон; Магнитола; CD-чейнджер; MP3; Омыватели фар; Подогрев зеркал; Бортовой компьютер; Антиблокировочная система; Антипробуксовочная система; Система курсовой устойчивости; Распределение тормозных усилий (EBD); Помощь при экстренном торможении (Brake Assist), комплектация Style, не крашена. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.