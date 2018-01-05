Volkswagen Jetta Дата публикации: 12.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 150 тыс. км Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продаю отличный автомобиль, без ДТП и в заводской краске:

- надежный (МКПП 6, что является большим плюсом по сравнению в DSG);

- шустрый (двигатель 150 л.с. очень приемистый с низов и последующих диапазонах);

- экономичный (трасса 5,5 л/100км, город 8,5 л/100км, смешанный 7 л/100км).

Я второй хозяин по ПТС (фактически авто находился в одних руках).

На 120000 км заменил цепь ГРМ и сцепление, неделю назад пройдено ТО (замена масла LIQUI MOLY и фильтров) Авто без нареканий.