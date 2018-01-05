Volkswagen Jetta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продаю отличный автомобиль, без ДТП и в заводской краске:
- надежный (МКПП 6, что является большим плюсом по сравнению в DSG);
- шустрый (двигатель 150 л.с. очень приемистый с низов и последующих диапазонах);
- экономичный (трасса 5,5 л/100км, город 8,5 л/100км, смешанный 7 л/100км).
Я второй хозяин по ПТС (фактически авто находился в одних руках).
На 120000 км заменил цепь ГРМ и сцепление, неделю назад пройдено ТО (замена масла LIQUI MOLY и фильтров) Авто без нареканий.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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