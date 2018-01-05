Volkswagen Jetta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Продаю отличный автомобиль, без ДТП и в заводской краске:
- надежный (МКПП 6, что является большим плюсом по сравнению в DSG);
- шустрый (двигатель 150 л.с. очень приемистый с низов и последующих диапазонах);
- экономичный (трасса 5,5 л/100км, город 8,5 л/100км, смешанный 7 л/100км).
Я второй хозяин по ПТС (фактически авто находился в одних руках).
На 120000 км заменил цепь ГРМ и сцепление, неделю назад пройдено ТО (замена масла LIQUI MOLY и фильтров) Авто без нареканий.
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