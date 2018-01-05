Volkswagen Jetta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 415 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Я третий собственник данного автомобиля, ПТС оригинал, стекла все родные включая лобовое, полностью в родной краске. Приобретал данный автомобиль год назад для себя. Полностью поменял все передние сайлентблоки, все по кругу тормозные диски с колодками и передние стойки стабилизатора. Из минусов вмят правый короб, присутствуют сколы и царапины от эксплуатации. На сегодня автомобиль не требует ни каких вложений. Продаю сам, в помощи не нуждаюсь, на стоянку не поставлю, на смс не отвечаю. Обоснованный торг, по телефону не торгуюсь. Звонить с 09:00 до 21:00.
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