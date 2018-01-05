Volkswagen Jetta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 155 тыс. км

Цена: 415 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Я третий собственник данного автомобиля, ПТС оригинал, стекла все родные включая лобовое, полностью в родной краске. Приобретал данный автомобиль год назад для себя. Полностью поменял все передние сайлентблоки, все по кругу тормозные диски с колодками и передние стойки стабилизатора. Из минусов вмят правый короб, присутствуют сколы и царапины от эксплуатации. На сегодня автомобиль не требует ни каких вложений. Продаю сам, в помощи не нуждаюсь, на стоянку не поставлю, на смс не отвечаю. Обоснованный торг, по телефону не торгуюсь. Звонить с 09:00 до 21:00.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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