Volkswagen Jetta Дата публикации: 12.01.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 155 тыс. км Цена: 415 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Я третий собственник данного автомобиля, ПТС оригинал, стекла все родные включая лобовое, полностью в родной краске. Приобретал данный автомобиль год назад для себя. Полностью поменял все передние сайлентблоки, все по кругу тормозные диски с колодками и передние стойки стабилизатора. Из минусов вмят правый короб, присутствуют сколы и царапины от эксплуатации. На сегодня автомобиль не требует ни каких вложений. Продаю сам, в помощи не нуждаюсь, на стоянку не поставлю, на смс не отвечаю. Обоснованный торг, по телефону не торгуюсь. Звонить с 09:00 до 21:00.