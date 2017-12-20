Volkswagen Jetta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 545 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном техническом и внешнем состоянии! Все узлы и агрегаты работают без малейших нареканий! Двигатель атмосферный (без всяких турбин), ЦЕПНОЙ., очень надежный и экономичный(6-6.5 л на сто). Кузов без сколов и царапин (без малейших ДТП). Кожаный салон, кондиционер, литые диски, продогревы, туманки, все подъемники и многое другое. Все ключи, сервисная книжка, сигнализация с автозапуском. Авто полностью исправен и обслужен. Любые проверки. Торгуюсь только возле авто.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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