Volkswagen Jetta Дата публикации: 26.12.17 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 100 тыс. км Цена: 545 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном техническом и внешнем состоянии! Все узлы и агрегаты работают без малейших нареканий! Двигатель атмосферный (без всяких турбин), ЦЕПНОЙ., очень надежный и экономичный(6-6.5 л на сто). Кузов без сколов и царапин (без малейших ДТП). Кожаный салон, кондиционер, литые диски, продогревы, туманки, все подъемники и многое другое. Все ключи, сервисная книжка, сигнализация с автозапуском. Авто полностью исправен и обслужен. Любые проверки. Торгуюсь только возле авто.