Volkswagen Golf Plus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 134 тыс. км
Цена: 340 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI MT Trendline рестайлинг. Расход бензина 6л по городу 95-98 АИ. Продаю Volkswagen golf plus в хорошем состоянии. ДВС шепчет. Коробка передач 6 ступенчатая работает идеально. Турбина и компрессор отлично,без потерь масла. Есть мелкие недостатки по кузову (капот и передние крылья). Салон целый,не затёрт,не убит. Лобовое меняли,все остальные оригинал с логотипом W. Новая резина.
Иммобилайзер,центральный замок, два ключа оригинал. Двузонный климат контроль,музыка и пр. Торг присутствует на месте. Я Собственник. Антиблокировочная система (ABS). Система распределения тормозного усилия (EBD) Вспомогательная система торможения (BAS) Система электронного контроля устойчивости (ESP). Антипробуксовочная система (TCS).
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