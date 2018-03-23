Volkswagen Golf Plus Дата публикации: 9.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 134 тыс. км Цена: 340 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI MT Trendline рестайлинг. Расход бензина 6л по городу 95-98 АИ. Продаю Volkswagen golf plus в хорошем состоянии. ДВС шепчет. Коробка передач 6 ступенчатая работает идеально. Турбина и компрессор отлично,без потерь масла. Есть мелкие недостатки по кузову (капот и передние крылья). Салон целый,не затёрт,не убит. Лобовое меняли,все остальные оригинал с логотипом W. Новая резина.

Иммобилайзер,центральный замок, два ключа оригинал. Двузонный климат контроль,музыка и пр. Торг присутствует на месте. Я Собственник. Антиблокировочная система (ABS). Система распределения тормозного усилия (EBD) Вспомогательная система торможения (BAS) Система электронного контроля устойчивости (ESP). Антипробуксовочная система (TCS).