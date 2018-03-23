Volkswagen Golf Plus

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 134 тыс. км

Цена: 340 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Volkswagen Golf Plus 1.4 TSI MT Trendline рестайлинг. Расход бензина 6л по городу 95-98 АИ. Продаю Volkswagen golf plus в хорошем состоянии. ДВС шепчет. Коробка передач 6 ступенчатая работает идеально. Турбина и компрессор отлично,без потерь масла. Есть мелкие недостатки по кузову (капот и передние крылья). Салон целый,не затёрт,не убит. Лобовое меняли,все остальные оригинал с логотипом W. Новая резина.
Иммобилайзер,центральный замок, два ключа оригинал. Двузонный климат контроль,музыка и пр. Торг присутствует на месте. Я Собственник. Антиблокировочная система (ABS). Система распределения тормозного усилия (EBD) Вспомогательная система торможения (BAS) Система электронного контроля устойчивости (ESP). Антипробуксовочная система (TCS).

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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