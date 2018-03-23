Volkswagen Golf Plus
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 378 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, 3 хозяина, ПТС оригинал. Подробности по телефону. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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