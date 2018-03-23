Автомобиль в хорошем состоянии, 3 хозяина, ПТС оригинал. Подробности по телефону. Торг.

Имя: Продавец

Цена: 378 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2007

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