Volkswagen Golf

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 302 тыс. км

Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Темрюк, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Продаю Golf lV поколения , чистой немецкой крови. В машину вложена душа и не только. Полная шумо-вибро изоляция была сделана около полугода назад. Установленна сигнализация с обратной связью (изначально был и автозапуск,но что то пошло не по плану). Салон ухоженный , не забывал про химчистку. Кондиционер заправлен в конце лета и исправно работает.
Являюсь хозяином с 2015 года и проехал около 90т.к. Корозия и ржавчина не имеет никаких шансов появиться на ровном оцинкованном кузове, (красился только передний бампер). Машина на 17 немного китайский колесах, резина 215/45/17, так же есть комплект 14 зимы (один сезон в эксплуатации). Мотор хоть и малообъемный, но для умеренной езды полностью приспособлен, да и к тому же расходом 7 по городу и 5 трасса полностью был удовлетворён. За употреблением масла замечен не был.
По поводу музыки обсуждение у капота.
Все вопросы по телефону либо лично.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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