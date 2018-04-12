Volkswagen Golf Дата публикации: 17.04.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 302 тыс. км Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Темрюк, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Продаю Golf lV поколения , чистой немецкой крови. В машину вложена душа и не только. Полная шумо-вибро изоляция была сделана около полугода назад. Установленна сигнализация с обратной связью (изначально был и автозапуск,но что то пошло не по плану). Салон ухоженный , не забывал про химчистку. Кондиционер заправлен в конце лета и исправно работает.

Являюсь хозяином с 2015 года и проехал около 90т.к. Корозия и ржавчина не имеет никаких шансов появиться на ровном оцинкованном кузове, (красился только передний бампер). Машина на 17 немного китайский колесах, резина 215/45/17, так же есть комплект 14 зимы (один сезон в эксплуатации). Мотор хоть и малообъемный, но для умеренной езды полностью приспособлен, да и к тому же расходом 7 по городу и 5 трасса полностью был удовлетворён. За употреблением масла замечен не был.

По поводу музыки обсуждение у капота.

Все вопросы по телефону либо лично.