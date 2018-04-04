Volkswagen Golf

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 617 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Продаем ласточку жены, машина в очень хорошем состоянии бережная эксплуатация, мотор экономичный расход по городу 6-7 литров, проблем нет, расходники меняются вовремя, ГРМ помпа заменены. Продаём в связи с покупкой квартиры. Не перекупщики! А кстати, на фото машина на зимней резине, ещё комплект летних колёс на оригинальных дисках.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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