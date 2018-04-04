Volkswagen Golf
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 617 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
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Описание
Продаем ласточку жены, машина в очень хорошем состоянии бережная эксплуатация, мотор экономичный расход по городу 6-7 литров, проблем нет, расходники меняются вовремя, ГРМ помпа заменены. Продаём в связи с покупкой квартиры. Не перекупщики! А кстати, на фото машина на зимней резине, ещё комплект летних колёс на оригинальных дисках.
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