Volkswagen Golf Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 110 тыс. км Цена: 617 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Продаем ласточку жены, машина в очень хорошем состоянии бережная эксплуатация, мотор экономичный расход по городу 6-7 литров, проблем нет, расходники меняются вовремя, ГРМ помпа заменены. Продаём в связи с покупкой квартиры. Не перекупщики! А кстати, на фото машина на зимней резине, ещё комплект летних колёс на оригинальных дисках.