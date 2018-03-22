Volkswagen Golf

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1987

Пробег: 400 тыс. км

Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Геленджик, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Продам Volkswagen Golf 2. Автомобиль в хорошем состоянии. Кузов ZZZ оцинковка, без гнили. Все жидкости заменены. Дополнительные вопросы по телефону. Обмен возможен на микроавтобус или фургон (иномарку). Или Ниву. Желательно без доплаты.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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