Volkswagen Golf
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1987
Пробег: 400 тыс. км
Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Геленджик, Краснодарский край
Имя: Алексей
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Описание
Продам Volkswagen Golf 2. Автомобиль в хорошем состоянии. Кузов ZZZ оцинковка, без гнили. Все жидкости заменены. Дополнительные вопросы по телефону. Обмен возможен на микроавтобус или фургон (иномарку). Или Ниву. Желательно без доплаты.
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