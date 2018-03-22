Volkswagen Golf Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1987 Пробег: 400 тыс. км Цена: 120 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Геленджик, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Продам Volkswagen Golf 2. Автомобиль в хорошем состоянии. Кузов ZZZ оцинковка, без гнили. Все жидкости заменены. Дополнительные вопросы по телефону. Обмен возможен на микроавтобус или фургон (иномарку). Или Ниву. Желательно без доплаты.