Volkswagen Golf Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 103 тыс. км Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Новокубанск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Собственник. Машина местная,немецкая,я второй хозяин,стоит на учёте в Новокубанске,в достойном состоянии,первая хозяйка оказалась прилежной и мы следим за ней. Все ТО вовремя в срок (на 90000 замена ремня ГРМ в комплекте, масла, фильтра). Ни одна деталь не снималась,не откручивалась документы оригинал ,в самой топовой комплектации: двухзонный климат контроль, АВС, ГУР, ЕСР, ЕВД, 10 подушек безопасности,датчик дождя, света, линзовые ксеноновые фары и хромпакет заводской, сигнализация, Ц/З,кожаный руль, регулировка руля в двух положениях, зеркало "антиблик", салон как новый (не затёрт, не прокурен), полный электропакет (подогрев сидений, зеркал, электрозеркала, автоматические стеклоподъёмники), бортовой компьютер, музыка CD MP3, 8 колонок (акустика обалденная), летняя резина Pirelli, зимняя резина Hankook на R-15 и много ещё опций, всё не опишешь. Машина была изготовлена изначально не для России, а для внутреннего рынка в Германии (она дилерская), бампера передние и задние (на фото видно) отличаются от других гольфов (не стандартные), запаска не полноценное колесо, а докатка и много ещё отличий. И это всё ещё раз подтверждает, что машина фирменная и качественная.