Volkswagen Golf

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 103 тыс. км

Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Новокубанск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Собственник. Машина местная,немецкая,я второй хозяин,стоит на учёте в Новокубанске,в достойном состоянии,первая хозяйка оказалась прилежной и мы следим за ней. Все ТО вовремя в срок (на 90000 замена ремня ГРМ в комплекте, масла, фильтра). Ни одна деталь не снималась,не откручивалась документы оригинал ,в самой топовой комплектации: двухзонный климат контроль, АВС, ГУР, ЕСР, ЕВД, 10 подушек безопасности,датчик дождя, света, линзовые ксеноновые фары и хромпакет заводской, сигнализация, Ц/З,кожаный руль, регулировка руля в двух положениях, зеркало "антиблик", салон как новый (не затёрт, не прокурен), полный электропакет (подогрев сидений, зеркал, электрозеркала, автоматические стеклоподъёмники), бортовой компьютер, музыка CD MP3, 8 колонок (акустика обалденная), летняя резина Pirelli, зимняя резина Hankook на R-15 и много ещё опций, всё не опишешь. Машина была изготовлена изначально не для России, а для внутреннего рынка в Германии (она дилерская), бампера передние и задние (на фото видно) отличаются от других гольфов (не стандартные), запаска не полноценное колесо, а докатка и много ещё отличий. И это всё ещё раз подтверждает, что машина фирменная и качественная.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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