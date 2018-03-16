Volkswagen Golf Дата публикации: 29.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 107 тыс. км Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Не бита не крашена. Куплена в 2009. 10 подушек безопасности, климат,ксенон, мультируль. Торг присутствует возле авто, возможен обмен на ваше авто с доплатой мне. По смс не общаюсь.