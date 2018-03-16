Volkswagen Golf

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 107 тыс. км

Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Игорь

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Не бита не крашена. Куплена в 2009. 10 подушек безопасности, климат,ксенон, мультируль. Торг присутствует возле авто, возможен обмен на ваше авто с доплатой мне. По смс не общаюсь.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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