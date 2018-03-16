Volkswagen Golf
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 107 тыс. км
Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Игорь
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Описание
Авто в отличном состоянии. Не бита не крашена. Куплена в 2009. 10 подушек безопасности, климат,ксенон, мультируль. Торг присутствует возле авто, возможен обмен на ваше авто с доплатой мне. По смс не общаюсь.
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