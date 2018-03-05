Volkswagen Golf
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 102 тыс. км
Цена: 455 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Оксана
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Описание
Продаю Volkswagen Golf 6 2010 года. Салон тряпошный. Стеклоподъемники. Раздельный климат.задний парк троник. Коробка DSG 7. Новая зимняя резина. Торг только у капота.
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