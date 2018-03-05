Volkswagen Golf Дата публикации: 22.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 102 тыс. км Цена: 455 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Оксана Телефон:

Описание

Продаю Volkswagen Golf 6 2010 года. Салон тряпошный. Стеклоподъемники. Раздельный климат.задний парк троник. Коробка DSG 7. Новая зимняя резина. Торг только у капота.