Volkswagen Golf

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 102 тыс. км

Цена: 455 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Оксана

Телефон:

Описание

Продаю Volkswagen Golf 6 2010 года. Салон тряпошный. Стеклоподъемники. Раздельный климат.задний парк троник. Коробка DSG 7. Новая зимняя резина. Торг только у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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