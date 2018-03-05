Volkswagen Golf
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 223 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Комплектация GT Turbo! Выехала с автосалона в 2009 году. Хорошее состояние. Продажа только с переоформлением в ГИБДД.
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