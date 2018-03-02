Volkswagen Golf Дата публикации: 7.03.18 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 87,3 тыс. км Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Алексей Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, не требует абсолютно никаких вложений. Полностью обслуженный, все ТО по регламенту. Автомат, двигатель и ходовая часть в идеальном состоянии. Весь в заводской краске/Салон в хорошем состоянии, не прокуренный и не прожженный.

Я хозяин,на учете на мне, ПТС оригинал! Арестов, ограничений, залогов на машине нет. Юридически чистый автомобиль, присутствие в ГАИ приветствуется. Аргументированный торг возможен, но только при осмотре машины. По комплектации автомобиль оснащен: ABS, система стабилизации, блокировка замков дверей, электропривод зеркал, галогеновые фары, обогрев зеркал, подогрев передних сидений, климат- контроль 2- зонный, бортовой компьютер, сиденье водителя и пассажира: ручная регулировка, тонированные стекла, регулировка руля по высоте и вылету, два комплекта ключей, два комплекта колес, устройство громкой связи Parrot MKi9200.