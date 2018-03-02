Volkswagen Golf
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 87,3 тыс. км
Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Алексей
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, не требует абсолютно никаких вложений. Полностью обслуженный, все ТО по регламенту. Автомат, двигатель и ходовая часть в идеальном состоянии. Весь в заводской краске/Салон в хорошем состоянии, не прокуренный и не прожженный.
Я хозяин,на учете на мне, ПТС оригинал! Арестов, ограничений, залогов на машине нет. Юридически чистый автомобиль, присутствие в ГАИ приветствуется. Аргументированный торг возможен, но только при осмотре машины. По комплектации автомобиль оснащен: ABS, система стабилизации, блокировка замков дверей, электропривод зеркал, галогеновые фары, обогрев зеркал, подогрев передних сидений, климат- контроль 2- зонный, бортовой компьютер, сиденье водителя и пассажира: ручная регулировка, тонированные стекла, регулировка руля по высоте и вылету, два комплекта ключей, два комплекта колес, устройство громкой связи Parrot MKi9200.
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