Volkswagen Golf

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 87,3 тыс. км

Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Алексей

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, не требует абсолютно никаких вложений. Полностью обслуженный, все ТО по регламенту. Автомат, двигатель и ходовая часть в идеальном состоянии. Весь в заводской краске/Салон в хорошем состоянии, не прокуренный и не прожженный.
Я хозяин,на учете на мне, ПТС оригинал! Арестов, ограничений, залогов на машине нет. Юридически чистый автомобиль, присутствие в ГАИ приветствуется. Аргументированный торг возможен, но только при осмотре машины. По комплектации автомобиль оснащен: ABS, система стабилизации, блокировка замков дверей, электропривод зеркал, галогеновые фары, обогрев зеркал, подогрев передних сидений, климат- контроль 2- зонный, бортовой компьютер, сиденье водителя и пассажира: ручная регулировка, тонированные стекла, регулировка руля по высоте и вылету, два комплекта ключей, два комплекта колес, устройство громкой связи Parrot MKi9200.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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