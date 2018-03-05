Volkswagen Golf

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1993

Пробег: 350 тыс. км

Цена: 75 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Зеленый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам гольф 3. Стоит новая всесезонка; электро-зеркала, электро-люк. По птс 75 лошадей - по факту 90. Моновпрыск. Коробка не хрустит, не выбивает. Машина на полном ходу, езжу каждый день, но требует некоторого внимания. Звоните - все расскажу. Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Подержанная, пробег 185,9 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

360 тыс. руб.

Volkswagen Golf

Подержанная, пробег 178,4 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

400 тыс. руб.

Volkswagen Golf

Подержанная, пробег 302 тыс. км.
Краснодарский край, Темрюк

260 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Golf

Volkswagen Passat

Подержанная, пробег 700 тыс. км.
Краснодарский край, Лабинск

80 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале