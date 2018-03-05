Volkswagen Golf Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 90 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1993 Пробег: 350 тыс. км Цена: 75 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Зеленый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам гольф 3. Стоит новая всесезонка; электро-зеркала, электро-люк. По птс 75 лошадей - по факту 90. Моновпрыск. Коробка не хрустит, не выбивает. Машина на полном ходу, езжу каждый день, но требует некоторого внимания. Звоните - все расскажу. Торг уместен.