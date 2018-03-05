Volkswagen Golf
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1993
Пробег: 350 тыс. км
Цена: 75 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Зеленый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам гольф 3. Стоит новая всесезонка; электро-зеркала, электро-люк. По птс 75 лошадей - по факту 90. Моновпрыск. Коробка не хрустит, не выбивает. Машина на полном ходу, езжу каждый день, но требует некоторого внимания. Звоните - все расскажу. Торг уместен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.