Volkswagen Golf

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 216 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Aвто в отличном техническом состоянии, любые проверки, климат двухзонный, автомат, 10 подушек, всё работает. Торг, обмен на авто дороже, от авто не избавляют, езжу каждый день.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Подержанная, пробег 321 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

220 тыс. руб.

Volkswagen Golf

Подержанная, пробег 302 тыс. км.
Краснодарский край, Темрюк

260 тыс. руб.

Volkswagen Golf

Подержанная, пробег 185,372 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

450 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Golf

Volvo S40

Подержанная, пробег 198 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

420 тыс. руб.

Peugeot 308

Подержанная, пробег 120 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

295 тыс. руб.

Peugeot 308

Подержанная, пробег 90,278 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

350 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале