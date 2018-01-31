Volkswagen Golf
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2004
Пробег: 216 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Aвто в отличном техническом состоянии, любые проверки, климат двухзонный, автомат, 10 подушек, всё работает. Торг, обмен на авто дороже, от авто не избавляют, езжу каждый день.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.