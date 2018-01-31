Volkswagen Golf Дата публикации: 31.01.18 Просмотров объявления: 48 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 216 тыс. км Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Aвто в отличном техническом состоянии, любые проверки, климат двухзонный, автомат, 10 подушек, всё работает. Торг, обмен на авто дороже, от авто не избавляют, езжу каждый день.