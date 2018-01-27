Volkswagen Golf

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 154,394 тыс. км

Цена: 386 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Красный

Информация о владельце

ГородНовороссийск, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (8617) 30-63-90

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Подержанная, пробег 321 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

220 тыс. руб.

Volkswagen Golf

Подержанная, пробег 302 тыс. км.
Краснодарский край, Темрюк

260 тыс. руб.

Volkswagen Golf

Подержанная, пробег 185,372 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

450 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Golf

Nissan Almera

Подержанная, пробег 75,6 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

435 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 100 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

472,1 тыс. руб.

Chevrolet Aveo

Подержанная, пробег 101,55 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

410 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале