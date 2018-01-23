Volkswagen Golf

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 84 тыс. км

Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Фиолетовый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Гольф 6 в отличном состоянии. Кузов без ДТП, коцок царапин, потертостей нет- очень хорошее состояние лкп. Ходовая, мотор,автомат без замечаний. Мотор не дымит,масло не ест. Робот работает хорошо. Салон целый- не затерт,не прокурен.
Пробег 100% родной.Есть сервиска. Комплектация с 2-зонным климатом, подогревами сидений, датчиками дождя и света.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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