Volkswagen Golf
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 84 тыс. км
Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Фиолетовый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Гольф 6 в отличном состоянии. Кузов без ДТП, коцок царапин, потертостей нет- очень хорошее состояние лкп. Ходовая, мотор,автомат без замечаний. Мотор не дымит,масло не ест. Робот работает хорошо. Салон целый- не затерт,не прокурен.
Пробег 100% родной.Есть сервиска. Комплектация с 2-зонным климатом, подогревами сидений, датчиками дождя и света.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.