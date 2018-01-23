Volkswagen Golf Дата публикации: 23.01.18 Просмотров объявления: 40 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 84 тыс. км Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Фиолетовый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Гольф 6 в отличном состоянии. Кузов без ДТП, коцок царапин, потертостей нет- очень хорошее состояние лкп. Ходовая, мотор,автомат без замечаний. Мотор не дымит,масло не ест. Робот работает хорошо. Салон целый- не затерт,не прокурен.

Пробег 100% родной.Есть сервиска. Комплектация с 2-зонным климатом, подогревами сидений, датчиками дождя и света.