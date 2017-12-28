Volkswagen Golf Дата публикации: 11.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 50 тыс. км Цена: 870 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам VW Golf 7 комплектация Highline, покупали у дилера ЮГ-АВТО в декабре 2013 г. Один владелец по ПТС. Не бит, не крашен 100%. Обслуживается у дилера, пройдено 4 ТО, на гарантии, пробег не скручен подтверждение тому сервисная книжка. Все стёкла родные без сколов и трещин. Салон (альконтара) как новы. Сборка Германия.

Обмен не интересует.