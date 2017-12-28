Volkswagen Golf
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 50 тыс. км
Цена: 870 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Продам VW Golf 7 комплектация Highline, покупали у дилера ЮГ-АВТО в декабре 2013 г. Один владелец по ПТС. Не бит, не крашен 100%. Обслуживается у дилера, пройдено 4 ТО, на гарантии, пробег не скручен подтверждение тому сервисная книжка. Все стёкла родные без сколов и трещин. Салон (альконтара) как новы. Сборка Германия.
Обмен не интересует.
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