Volkswagen Golf

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 50 тыс. км

Цена: 870 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам VW Golf 7 комплектация Highline, покупали у дилера ЮГ-АВТО в декабре 2013 г. Один владелец по ПТС. Не бит, не крашен 100%. Обслуживается у дилера, пройдено 4 ТО, на гарантии, пробег не скручен подтверждение тому сервисная книжка. Все стёкла родные без сколов и трещин. Салон (альконтара) как новы. Сборка Германия.
Обмен не интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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