Volkswagen Golf
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 121 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Я третий хозяин, владею уже два с половиной года, машина надёжная и не прихотливая, проблем никаких не имеет. Вложений не требует, так как езжу на ней каждый день. Просьба посредников не беспокоить. Причина продажи перехожу на Golf 7 поколения! Торг только у капота!
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