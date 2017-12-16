Volkswagen Golf Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 19

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 121 тыс. км Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Я третий хозяин, владею уже два с половиной года, машина надёжная и не прихотливая, проблем никаких не имеет. Вложений не требует, так как езжу на ней каждый день. Просьба посредников не беспокоить. Причина продажи перехожу на Golf 7 поколения! Торг только у капота!