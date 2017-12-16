Volkswagen Golf

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 121 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Я третий хозяин, владею уже два с половиной года, машина надёжная и не прихотливая, проблем никаких не имеет. Вложений не требует, так как езжу на ней каждый день. Просьба посредников не беспокоить. Причина продажи перехожу на Golf 7 поколения! Торг только у капота!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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