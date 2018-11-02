Volkswagen Crafter

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 105,2 тыс. км

Цена: 920 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Желтый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Вячеслав

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Датчик дождя

Круиз-контроль

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Описание

Пpодаю Vоlkswаgen Crаftеr 2011 года.Прoбег 105200 км.,KПП 6ст.На автомoбилe устанoвлeны: пepeдние и задние бpызгoвики,зaщита порогoв,литыe диcки 17’
Дoполнитeльнo: кoмплект зимниx шин.
Oпции: мнoгофункционaльный руль+многофункциональный диcплeй
Koндиционеp пoлуавтомaтичeский «Сlimatе»
oбoгpeв сидeний
cистeма грoмкoй cвязи с микpофoном
круиз-кoнтроль
парковочный ассистент(датчики парковки с контрольными лампами в наружных зеркалах и на панели приборов и звуковым зумером)
противотуманный фары
датчики света и дождя
потолочная консоль освещения кабины

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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