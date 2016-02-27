Volkswagen Crafter
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 225 тыс. км
Цена: 1600 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Серо-бежевый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Описание
Продам Volkswagen Crafter maxi , 2010 г. в в хорошем техническом состоянии с кондиционером, рабочая лошадка, сел и поехал, все менялось во время, много чего нового, продаю с покупкой новой машины!
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