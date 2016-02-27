Volkswagen Crafter

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 225 тыс. км

Цена: 1600 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Серо-бежевый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Описание

Продам Volkswagen Crafter maxi , 2010 г. в в хорошем техническом состоянии с кондиционером, рабочая лошадка, сел и поехал, все менялось во время, много чего нового, продаю с покупкой новой машины!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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