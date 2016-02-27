Volkswagen Crafter Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 53 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 225 тыс. км Цена: 1600 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Серо-бежевый К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Система курсовой устойчивости (ESC) Центральный замок

Описание

Продам Volkswagen Crafter maxi , 2010 г. в в хорошем техническом состоянии с кондиционером, рабочая лошадка, сел и поехал, все менялось во время, много чего нового, продаю с покупкой новой машины!