Volkswagen Caravelle

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 980 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2500 см³

Руль: левый

Вид кузова: Минивэн

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Автомобиль был пригнан для меня под заказ из Германии в 2012 году с пробегом 80000 км. В год накатываю 10000 км т. к. машина не основная. Продаю на литых дисках с летней резиной R17, фото добавлю позже. Перед бронирован. Остальное по телефону. Торг будет.
Комплектация:
-Long (длинная база)
-ABS
-ESP
-Антипробуксовочная система
-Датчик дождя
-Подогрев передних сидений
-Парктроники передние и задние
-Бортовой компьютер
-Два кондиционера: 1 Для передних пассажиров и водителя; 2 На каждый ряд сидений задних пассажиров
-Подушки безопасности (2)
-Усилитель рулевого управления(ГУР)
-Автономный подогреватель(ВЕБАСТО)
-ПТФ
-Шторки
-Сиденья серый кож. зам
-Электростеклоподъемники
-Электро регулировка и подогрев боковых зеркал
-Самозатемняющееся зеркало заднего вида

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Volkswagen Caravelle

Volkswagen Caravelle

Подержанная, пробег 165,346 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1090 тыс. руб.

Авто, похожие на Volkswagen Caravelle

Volkswagen Caravelle

Подержанная, пробег 165,346 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

1090 тыс. руб.

Volkswagen Multivan

Подержанная, пробег 173 тыс. км.
Краснодарский край, Кореновск

1100 тыс. руб.

Mercedes-Benz Vito

Подержанная, пробег 195 тыс. км.
Краснодарский край, Туапсе

850 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале