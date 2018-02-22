Volkswagen Caravelle
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 145 тыс. км
Цена: 980 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2500 см³
Руль: левый
Вид кузова: Минивэн
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Автомобиль был пригнан для меня под заказ из Германии в 2012 году с пробегом 80000 км. В год накатываю 10000 км т. к. машина не основная. Продаю на литых дисках с летней резиной R17, фото добавлю позже. Перед бронирован. Остальное по телефону. Торг будет.
Комплектация:
-Long (длинная база)
-ABS
-ESP
-Антипробуксовочная система
-Датчик дождя
-Подогрев передних сидений
-Парктроники передние и задние
-Бортовой компьютер
-Два кондиционера: 1 Для передних пассажиров и водителя; 2 На каждый ряд сидений задних пассажиров
-Подушки безопасности (2)
-Усилитель рулевого управления(ГУР)
-Автономный подогреватель(ВЕБАСТО)
-ПТФ
-Шторки
-Сиденья серый кож. зам
-Электростеклоподъемники
-Электро регулировка и подогрев боковых зеркал
-Самозатемняющееся зеркало заднего вида
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