Volkswagen Caravelle Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 145 тыс. км Цена: 980 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2500 см³ Руль: левый Вид кузова: Минивэн Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Автомобиль был пригнан для меня под заказ из Германии в 2012 году с пробегом 80000 км. В год накатываю 10000 км т. к. машина не основная. Продаю на литых дисках с летней резиной R17, фото добавлю позже. Перед бронирован. Остальное по телефону. Торг будет.

Комплектация:

-Long (длинная база)

-ABS

-ESP

-Антипробуксовочная система

-Датчик дождя

-Подогрев передних сидений

-Парктроники передние и задние

-Бортовой компьютер

-Два кондиционера: 1 Для передних пассажиров и водителя; 2 На каждый ряд сидений задних пассажиров

-Подушки безопасности (2)

-Усилитель рулевого управления(ГУР)

-Автономный подогреватель(ВЕБАСТО)

-ПТФ

-Шторки

-Сиденья серый кож. зам

-Электростеклоподъемники

-Электро регулировка и подогрев боковых зеркал

-Самозатемняющееся зеркало заднего вида