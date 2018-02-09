Volkswagen Caddy Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 142 тыс. км Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1595 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Серебряный Информация о владельце Город Пятигорск, Ставропольский край Имя Турбодилер Телефон +7 (929) 855-45-31

Описание

Volkswagen Caddy Maxi Life, 2009 г.

Длинная база, 7 мест!!!

Куплен в Германии в 2012 г.

В России 1 владелец, регулярные ТО через 10 тыс.км.

Без ДТП и повреждений, родная краска

Двигатель бензиновый 1,6 л., 102 л.с. (6/8 л/100км)

самый надежный двигатель без турбин и всяких заморочек.

Ходовая, мотор, коробка в отличном состоянии

Замена ГРМ на 100 тыс. км., замена свечей и катушки

2-х зонный климат-контроль, Датчики света и дождя, ксенон

Зеркала с электро регулировками и подогревом, стеклоподъемники. Салон чистый, некурящего водителя

Регулировка руля, водительского сиденья.

Заводская тонировка. Два комплекта резины: зима + лето

Всё в исправном состоянии, любая диагностика за Ваш счет[td#252913]