Volkswagen Caddy

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 142 тыс. км

Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1595 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородПятигорск, Ставропольский край
ИмяТурбодилер
Телефон+7 (929) 855-45-31

Описание

Volkswagen Caddy Maxi Life, 2009 г.
Длинная база, 7 мест!!!
Куплен в Германии в 2012 г.
В России 1 владелец, регулярные ТО через 10 тыс.км.
Без ДТП и повреждений, родная краска
Двигатель бензиновый 1,6 л., 102 л.с. (6/8 л/100км)
самый надежный двигатель без турбин и всяких заморочек.
Ходовая, мотор, коробка в отличном состоянии
Замена ГРМ на 100 тыс. км., замена свечей и катушки
2-х зонный климат-контроль, Датчики света и дождя, ксенон
Зеркала с электро регулировками и подогревом, стеклоподъемники. Салон чистый, некурящего водителя
Регулировка руля, водительского сиденья.
Заводская тонировка. Два комплекта резины: зима + лето
Всё в исправном состоянии, любая диагностика за Ваш счет[td#252913]

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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