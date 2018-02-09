Volkswagen Caddy
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 142 тыс. км
Цена: 650 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1595 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
|Город
|Пятигорск, Ставропольский край
|Имя
|Телефон
|+7 (929) 855-45-31
Описание
Volkswagen Caddy Maxi Life, 2009 г.
Длинная база, 7 мест!!!
Куплен в Германии в 2012 г.
В России 1 владелец, регулярные ТО через 10 тыс.км.
Без ДТП и повреждений, родная краска
Двигатель бензиновый 1,6 л., 102 л.с. (6/8 л/100км)
самый надежный двигатель без турбин и всяких заморочек.
Ходовая, мотор, коробка в отличном состоянии
Замена ГРМ на 100 тыс. км., замена свечей и катушки
2-х зонный климат-контроль, Датчики света и дождя, ксенон
Зеркала с электро регулировками и подогревом, стеклоподъемники. Салон чистый, некурящего водителя
Регулировка руля, водительского сиденья.
Заводская тонировка. Два комплекта резины: зима + лето
Всё в исправном состоянии, любая диагностика за Ваш счет[td#252913]
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