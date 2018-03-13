Volkswagen Amarok
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 69 тыс. км
Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Пикап
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Дмитрий
Телефон:
Описание
Куплен в мае 2014 года. Немецкая сборка. Подтверждённый пробег. Всё обслуживание у оф. дилера "Юг-Авто". Ни одной крашенной детали. Комплектация "Sochi Edition". Салон Алькантара. Дуги и крышку ставил у официалов, оригинал. Сегодня поставил новую резину (на фото ещё старая). Один владелец. Грузов и бездорожья не видела. Обмен не интересует, заказал новый.
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