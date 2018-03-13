Volkswagen Amarok Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 69 тыс. км Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Пикап Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Дмитрий Телефон:

Описание

Куплен в мае 2014 года. Немецкая сборка. Подтверждённый пробег. Всё обслуживание у оф. дилера "Юг-Авто". Ни одной крашенной детали. Комплектация "Sochi Edition". Салон Алькантара. Дуги и крышку ставил у официалов, оригинал. Сегодня поставил новую резину (на фото ещё старая). Один владелец. Грузов и бездорожья не видела. Обмен не интересует, заказал новый.