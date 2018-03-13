Volkswagen Amarok

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 69 тыс. км

Цена: 1450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Пикап

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Дмитрий

Телефон:

Описание

Куплен в мае 2014 года. Немецкая сборка. Подтверждённый пробег. Всё обслуживание у оф. дилера "Юг-Авто". Ни одной крашенной детали. Комплектация "Sochi Edition". Салон Алькантара. Дуги и крышку ставил у официалов, оригинал. Сегодня поставил новую резину (на фото ещё старая). Один владелец. Грузов и бездорожья не видела. Обмен не интересует, заказал новый.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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