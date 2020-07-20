ВАЗ (LADA) Vesta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2018

Пробег: 22,298 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый металлик

Информация о владельце

Город: Кореновск, Краснодарский край

Имя: Петр

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Круиз-контроль

Обогрев сидений

Омыватель фар

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продается лада VESTA, покупал в салоне у официального дилера. Состояние кузова, двигателя, подвески- идеальное. Не битая не крашеная. Состояние салона- идеальное. Задние стекла за тонированы, на передних сетки Своевременное обслуживание. Не прокуренный салон. Пройдены все Т. О. Не участвовала в ДТП. Куплена не в кредит.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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