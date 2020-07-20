ВАЗ (LADA) Vesta Дата публикации: 20.07.20 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2018 Пробег: 22,298 тыс. км Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Кореновск, Краснодарский край Имя: Петр Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Электростеклоподъёмники: передние А также Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Круиз-контроль Обогрев сидений Омыватель фар Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продается лада VESTA, покупал в салоне у официального дилера. Состояние кузова, двигателя, подвески- идеальное. Не битая не крашеная. Состояние салона- идеальное. Задние стекла за тонированы, на передних сетки Своевременное обслуживание. Не прокуренный салон. Пройдены все Т. О. Не участвовала в ДТП. Куплена не в кредит.

