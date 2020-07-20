ВАЗ (LADA) Vesta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2018
Пробег: 22,298 тыс. км
Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый металлик
Информация о владельце
Город: Кореновск, Краснодарский край
Имя: Петр
Комплектация
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Круиз-контроль
Обогрев сидений
Омыватель фар
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продается лада VESTA, покупал в салоне у официального дилера. Состояние кузова, двигателя, подвески- идеальное. Не битая не крашеная. Состояние салона- идеальное. Задние стекла за тонированы, на передних сетки Своевременное обслуживание. Не прокуренный салон. Пройдены все Т. О. Не участвовала в ДТП. Куплена не в кредит.
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