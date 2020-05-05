ВАЗ (LADA) Vesta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 90 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет:
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Елена
Телефон:
Комплектация
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Круиз-контроль
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Описание
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