ВАЗ (LADA) Vesta

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 90 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет:

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Елена

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Круиз-контроль

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже ВАЗ (LADA) Vesta

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале