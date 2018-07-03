ВАЗ (LADA) Vesta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 30 тыс. км

Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Иван

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Машина еще 1,5 года на гарантии,фаркоп,сигнализация с обратной связью,комплект штампованых зимних колес.Комплектация комфорт мультимедия

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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