ВАЗ (LADA) Vesta Дата публикации: 3.07.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 30 тыс. км Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Иван Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев сидений Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Машина еще 1,5 года на гарантии,фаркоп,сигнализация с обратной связью,комплект штампованых зимних колес.Комплектация комфорт мультимедия