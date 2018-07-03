ВАЗ (LADA) Vesta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 30 тыс. км
Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Иван
Комплектация
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Машина еще 1,5 года на гарантии,фаркоп,сигнализация с обратной связью,комплект штампованых зимних колес.Комплектация комфорт мультимедия
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