ВАЗ (LADA) Vesta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 42 тыс. км

Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии, родной пробег, максимальная комплектация.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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