ВАЗ (LADA) Vesta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 42 тыс. км
Цена: 570 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Александр
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Описание
Машина в отличном состоянии, родной пробег, максимальная комплектация.
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