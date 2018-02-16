ВАЗ (LADA) Vesta Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 39 тыс. км Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виталий Телефон:

Описание

Продается на заводских колесах с пробегом пару тысяч км! Машина в отличном состоянии. Без каких-либо ДТП. Я один и единственный хозяин. Брал за наличные.

Коробка рено. Пробег реальный. Обслуживалась у дилера. Все чеки. заказ наряды в наличии. На гарантии. Убраны все заводские косяки. Много допов. Причина продажи-покупка новой машины. За машину не стыдно. Бережная эксплуатация. Любые проверки. Обмен не интересует.