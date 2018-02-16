ВАЗ (LADA) Vesta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 39 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виталий

Телефон:

Описание

Продается на заводских колесах с пробегом пару тысяч км! Машина в отличном состоянии. Без каких-либо ДТП. Я один и единственный хозяин. Брал за наличные.
Коробка рено. Пробег реальный. Обслуживалась у дилера. Все чеки. заказ наряды в наличии. На гарантии. Убраны все заводские косяки. Много допов. Причина продажи-покупка новой машины. За машину не стыдно. Бережная эксплуатация. Любые проверки. Обмен не интересует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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