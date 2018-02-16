ВАЗ (LADA) Vesta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 39 тыс. км
Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Виталий
Описание
Продается на заводских колесах с пробегом пару тысяч км! Машина в отличном состоянии. Без каких-либо ДТП. Я один и единственный хозяин. Брал за наличные.
Коробка рено. Пробег реальный. Обслуживалась у дилера. Все чеки. заказ наряды в наличии. На гарантии. Убраны все заводские косяки. Много допов. Причина продажи-покупка новой машины. За машину не стыдно. Бережная эксплуатация. Любые проверки. Обмен не интересует.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.