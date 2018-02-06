ВАЗ (LADA) Vesta Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 43 тыс. км Цена: 545 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Кореновск, Краснодарский край Имя: Армен Телефон:

Описание

Не бита, не крашена. Пробег не смотан 100%, все проверки за ваш счёт, масла и фильтра заменены, естественно, ничего делать на данный момент не надо. Владелец, Торг небольшой и только после осмотра.