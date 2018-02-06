ВАЗ (LADA) Vesta
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 43 тыс. км
Цена: 545 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Кореновск, Краснодарский край
Имя: Армен
Телефон:
Описание
Не бита, не крашена. Пробег не смотан 100%, все проверки за ваш счёт, масла и фильтра заменены, естественно, ничего делать на данный момент не надо. Владелец, Торг небольшой и только после осмотра.
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