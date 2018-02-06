ВАЗ (LADA) Vesta

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 43 тыс. км

Цена: 545 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Кореновск, Краснодарский край

Имя: Армен

Телефон:

Описание

Не бита, не крашена. Пробег не смотан 100%, все проверки за ваш счёт, масла и фильтра заменены, естественно, ничего делать на данный момент не надо. Владелец, Торг небольшой и только после осмотра.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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