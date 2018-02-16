ВАЗ (LADA) Vesta Дата публикации: 16.02.18 Просмотров объявления: 59 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 29 тыс. км Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Комплектация Comfort 1.6 АМТ,приобретена в конце декабря 2016 года. Автомобиль в идеальном техническом состоянии, на гарантии, ни одной крашеной детали, 1 владелец, ПТС оригинал, 2 ключа, сервисная книжка с отметками дилера и гарантийный талон, юридических проблем нет, залогом не является. Небольшой косячок на заднем бампере (на фото). 2 комплекта резины, номера в подарок. Торг на месте.