ВАЗ (LADA) Vesta

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 29 тыс. км

Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Комплектация Comfort 1.6 АМТ,приобретена в конце декабря 2016 года. Автомобиль в идеальном техническом состоянии, на гарантии, ни одной крашеной детали, 1 владелец, ПТС оригинал, 2 ключа, сервисная книжка с отметками дилера и гарантийный талон, юридических проблем нет, залогом не является. Небольшой косячок на заднем бампере (на фото). 2 комплекта резины, номера в подарок. Торг на месте.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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