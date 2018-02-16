ВАЗ (LADA) Vesta
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 29 тыс. км
Цена: 530 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Комплектация Comfort 1.6 АМТ,приобретена в конце декабря 2016 года. Автомобиль в идеальном техническом состоянии, на гарантии, ни одной крашеной детали, 1 владелец, ПТС оригинал, 2 ключа, сервисная книжка с отметками дилера и гарантийный талон, юридических проблем нет, залогом не является. Небольшой косячок на заднем бампере (на фото). 2 комплекта резины, номера в подарок. Торг на месте.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.