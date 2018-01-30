ВАЗ (LADA) Vesta Дата публикации: 30.01.18 Просмотров объявления: 41 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 69,4 тыс. км Цена: 555 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: газ/бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Выпуск апрель 2016 г. Идеальное состояние, комплектация люкс-обогрев лобового стекла, датчики света и дождя, ПЭП, ПТФ. Штатная музыка, хорошие колонки, доп. шумоизоляция. Машина на гарантии, все ТО у дилера, один хозяин, не битая, не крашеная, никаких вложений не требует.