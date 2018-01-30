ВАЗ (LADA) Vesta
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 69,4 тыс. км
Цена: 555 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: газ/бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Выпуск апрель 2016 г. Идеальное состояние, комплектация люкс-обогрев лобового стекла, датчики света и дождя, ПЭП, ПТФ. Штатная музыка, хорошие колонки, доп. шумоизоляция. Машина на гарантии, все ТО у дилера, один хозяин, не битая, не крашеная, никаких вложений не требует.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.