ВАЗ (LADA) Vesta

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 69,4 тыс. км

Цена: 555 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: газ/бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Выпуск апрель 2016 г. Идеальное состояние, комплектация люкс-обогрев лобового стекла, датчики света и дождя, ПЭП, ПТФ. Штатная музыка, хорошие колонки, доп. шумоизоляция. Машина на гарантии, все ТО у дилера, один хозяин, не битая, не крашеная, никаких вложений не требует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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