ВАЗ (LADA) Vesta Дата публикации: 29.01.18 Просмотров объявления: 33 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 8 тыс. км Цена: 615 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам весту на роботе, покупал для жены в сентябре 2017, на дзержинского за 633 тыс, сейчас такая стоит мин на 10 тыс дороже. Сразу после покупки установил в салоне сигнализацию за 14 тыс с обратной связью,зимняя резина липучка 10 тыс , брызговики 500,коврики 1000,тонировка 2500,люк с замком 500,дефлекторы 1000.итого 660 тыс

Машина как новая, робот отлично работает, машина на гарантии,ни одной царапины. За 615 тыс вы получаете полный комплект. Причина продажи жену сократили на работе,нужны деньги, обмен на японца с доплатой не менее 200, торг. Комплект комфорт плюс, магнитола, стеклоподьемники, парктроник, подогрев сидений,регулировка по высоте, поясничный подпор, подлокотник, зеркала и ручки в цвет кузова. Звоните, спрашивайте, все расскажу.