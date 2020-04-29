ВАЗ (LADA) Priora

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 125 тыс. км

Цена: 125 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Светлана

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Ксенон

Легкосплавные диски

Обогрев сидений

Охранная система

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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