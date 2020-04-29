ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 125 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Светлана
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Охранная система
Тонировка стёкол
Центральный замок
Описание
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