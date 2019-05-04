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Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка положения руля: две плоскости

Имя: Сергей

Цена: 240 тыс. руб. , возможен торг. купить в кредит

Год выпуска: 2011

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