ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 4.05.19 Просмотров объявления: 12

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 137 тыс. км Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1596 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый металлик Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Комплектация Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: водительская Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Регулировка сиденья пассажира: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Легкосплавные диски Обогрев зеркал Охранная система Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Авто в хорошем состоянии.

Ржавчины нет нигде.

Двигатель не коптит, масло не ест.

Кондиционер холодит.

Торг уместен.