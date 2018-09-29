ВАЗ (LADA) Priora

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 153 тыс. км

Цена: 245 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 98 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Сочи

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Анна

Телефон:

Комплектация

Отделка салона: ткань

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Срочно! Продаю авто в хорошем состоянии. Менять ничего ненадо, делали для себя. Новые диски, резина, чехлы. Кнопка багажника, кнопка зажигания. Салон чистый. Небольшие коцки на переднем бампере. Есть трещинки на лобовом стекле - езде не мешают. Авто хорошее, сел и поехал.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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