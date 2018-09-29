ВАЗ (LADA) Priora
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 153 тыс. км
Цена: 245 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 98 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Сочи
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Анна
Комплектация
Отделка салона: ткань
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Срочно! Продаю авто в хорошем состоянии. Менять ничего ненадо, делали для себя. Новые диски, резина, чехлы. Кнопка багажника, кнопка зажигания. Салон чистый. Небольшие коцки на переднем бампере. Есть трещинки на лобовом стекле - езде не мешают. Авто хорошее, сел и поехал.
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