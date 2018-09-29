ВАЗ (LADA) Priora Дата публикации: 21.11.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 153 тыс. км Цена: 245 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 98 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Сочи Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Анна Телефон:

Комплектация Отделка салона: ткань Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние А также Легкосплавные диски Обогрев зеркал Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Срочно! Продаю авто в хорошем состоянии. Менять ничего ненадо, делали для себя. Новые диски, резина, чехлы. Кнопка багажника, кнопка зажигания. Салон чистый. Небольшие коцки на переднем бампере. Есть трещинки на лобовом стекле - езде не мешают. Авто хорошее, сел и поехал.